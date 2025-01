PRF e Ibama resgatam filhotes de ave exótica que estavam sendo levados para Carinhanha

Quatro filhotes de Ring Neck, um tipo de ave bastante conhecido no Brasil, foram resgatados por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ibama, nesta sexta-feira (03). Eles estavam sendo transportados no interior de um veículo que trafegava pela BR-020, em Planaltina, no Distrito Federal.

Durante a fiscalização, o condutor, um homem de 40 anos, não apresentou autorização para o transporte e a posse dos pássaros. Ele informou aos policiais que havia comprado os animais em Brasília por cerca de 2 mil reais e que os levaria para Carinhanha.

Segundo o Ibama, os pássaros estavam em boas condições de saúde, sem indícios de maus-tratos. Diante dos fatos, o condutor foi autuado por introduzir espécime animal no país sem licença expedida por autoridade competente e as aves cuidadas e recolhidas pelo órgão competente.