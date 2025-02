PRF e PMBA se unem em Correntina para a Operação Rodovida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar da Bahia (PMBA) estão atuando em conjunto em Correntina (BA) para garantir a segurança nas estradas durante a Operação Rodovida 2024/2025, que começou em dezembro e irá até 9 de março de 2025. O foco da operação é a prevenção de acidentes e a conscientização dos motoristas.

De acordo com o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, as ações visam intensificar a fiscalização e a educação no trânsito, especialmente durante períodos de maior movimento nas rodovias, como férias, festas de fim de ano e Carnaval. As equipes estão mobilizadas para coibir infrações que representam risco para motoristas e passageiros.