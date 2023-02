PRF faz a maior apreensão única de cocaína da sua história

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta segunda-feira, 27, a maior apreensão única de cocaína da sua história. Foi 1,86 tonelada da droga, encontrada em um caminhão-tanque em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. O condutor, um homem de 44 anos, foi preso na operação. O condutor disse que foi contratado por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para transportar a cocaína do município de Jardim/MS para Campo Grande/MS, e que receberia ainda o veículo como parte de pagamento. Ele disse ainda que entregaria a droga para uma pessoa desconhecida em um posto de combustível em Campo Grande. Os responsáveis por encontrar a droga no caminhão foram os cães de faro K9 Thor e K9 Amélia. Segundo a PRF, o prejuízo ao crime organizado com a apreensão é estimado em 354 milhões de reais.

*Com informações da Agência Brasil