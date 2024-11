PRF flagra caminhão com 30 toneladas de excesso de peso na BR-101

Nesta terça-feira (05) de novembro, policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram, na altura do Km 880 da BR 101, em Teixeira de Freitas (BA), um caminhão bitrem carregado com madeira que excedia em 30 toneladas o limite permitido de peso.

A ação faz parte de uma intensificação na fiscalização de veículos de carga para garantir a segurança e reduzir a ocorrência de acidentes na região.

Durante a abordagem, foi constatado que o caminhão transportava uma carga muito acima do peso máximo regulamentado, aumentando consideravelmente os riscos de acidentes graves e o desgaste das rodovias. A operação focou na verificação dos limites de peso e dimensões dos veículos, uma prática essencial para prevenir colisões e proteger a integridade das estradas.

Além do impacto na segurança viária, o excesso de peso compromete a estabilidade do veículo e eleva as chances de acidentes, sobretudo em estradas com grande circulação de veículos de carga, como a BR-101. O caminhão e a carga foram retidos para regularização, e as medidas cabíveis foram adotadas para garantir o cumprimento da legislação.