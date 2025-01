PRF intensifica ações na interdição da ponte sobre o Rio Jequitinhonha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que as ações na BR-101, KM 661, em Itapebi/BA, estão sendo intensificadas a partir desta quarta-feira, 29 de janeiro, devido às condições estruturais da ponte sobre o Rio Jequitinhonha. A interdição do trecho foi definida após análise técnica e será necessária para a realização das obras de reabilitação, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A medida não se aplica a automóveis, motocicletas e ônibus, que poderão seguir normalmente pelo trecho.

A ação é resultado de um trabalho conjunto entre a PRF e o DNIT, com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade dos usuários da rodovia. O local está devidamente sinalizado, e equipes da PRF estão no local para organizar o fluxo e orientar os motoristas, garantindo que as mudanças no tráfego ocorram de forma segura e eficiente.

Rotas alternativas para veículos de carga

✅ Caminhões (até 29t):

Ambos os sentidos: no KM 689 da BR-101, acessar a BA-275 ➧ BA-658 ➧ BA-982 ➧ BA-274 e retornar à BR-101 no KM 646.

✅ Combinações de veículos:

Espírito Santo sentido Salvador: no KM 920 da BR-101, acessar a BR-418 (Posto da Mata) e seguir até a BR-116 (Teófilo Otoni/MG).

Itabuna sentido Espírito Santo: no KM 506 da BR-101 (Itabuna/BA), acessar a BR-415 e seguir até a BR-116 (Vitória da Conquista/BA).