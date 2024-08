PRF prende acusado por adulteração de moto em Eunápolis

Um homem de 51 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de ontem (26), em Eunápolis (BA), após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com adulteração em seus elementos identificadores. A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina no quilômetro 718 da BR-101.

Ao verificar a documentação do condutor e do veículo, os policiais constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta Honda CB 250F Twister, de cor cinza, apresentava sinais de adulteração no chassi e no motor, impossibilitando a correta identificação do veículo.

Diante da gravidade das infrações, o condutor foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para adoção das medidas cabíveis.