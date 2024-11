PRF prende foragido da Justiça acusado de homicídio qualificado na Bahia

Um foragido da Justiça por homicídio foi preso nesta segunda-feira (4) em um trecho da BR-324 de Amélia Rodrigues, no Portal do Sertão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu na altura do km 551 da rodovia. O homem, de 42 anos, dirigia um Celta quando foi abordado para fiscalização.

Na vistoria, os policiais perceberam que havia contra o condutor um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).