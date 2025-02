PRF prende motorista com 52 Kg de maconha em carro tomado de locadora; flagrante ocorreu em Simões Filho

Um homem foi preso ao transportar 52 quilos de maconha em um carro locado. O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira (3) em um trecho da BR-324 de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT – Simões Filho) fiscalizava no trecho quando abordou um Renault/Sandero, por volta das 19h30. Na vistoria, a equipe constatou que havia uma queixa de apropriação indébita do carro, registrada por uma empresa de aluguel de veículos.

Os PRFs deram sequência à abordagem e ao abrirem o porta-malas encontraram dezenas de tabletes de maconha embaladas e prontas para venda. Ao todo havia 52 kg da droga.

O homem preso vai responder por tráfico de drogas e por apropriação indébita. Ele foi encaminhado para uma delegacia de Simões Filho.