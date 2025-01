PRF prende mulher transportando 13Kg de maconha em ônibus na BR-242

A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher por tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (29), durante fiscalização a um ônibus no km 827 da BR-242, em Barreiras. O veículo, que saiu de São Paulo e tinha como destino Pilão Arcado, foi abordado para verificação de trânsito e combate ao tráfico de armas, drogas e pessoas.

Durante a fiscalização, os policiais alertaram os passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança e iniciaram uma conversa informal com os ocupantes. A passageira da poltrona 45 demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção da equipe. Ao solicitar seus documentos, os policiais perceberam um forte odor vindo de uma mochila vermelha sobre sua poltrona. Questionada, a mulher afirmou que a mochila era sua e que transportava maconha.

A passageira também informou possuir outra mala rosa no bagageiro. Ao abrir os compartimentos, os policiais encontraram pacotes retangulares envoltos em fita adesiva, com uma substância de coloração verde escura e forte odor característico de maconha. No total, foram apreendidos 13 Kg da droga. A passageira relatou transportar a droga como forma de pagar uma dívida com um agiota e que entregaria o material em Corrente, no Piauí, a uma pessoa desconhecida.

Diante dos fatos, a mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras para os procedimentos cabíveis. Os pertences da conduzida e a droga apreendida foram entregues à autoridade policial.