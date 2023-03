PRF presta auxílio e conduz homem com suspeita de infarto até o hospital em Eunápolis

Nesta terça-feira, 21 de março, policiais rodoviários federais lotados na Delegacia da PRF em Eunápolis (BA) estiveram à frente de uma ocorrência delicada e de extrema urgência.

Treinados para situações de risco das mais diversas, os PRFs faziam fiscalização na altura do Km 67 da BR 367 e se depararam com um veículo parado na rodovia por motivo de pane mecânica.

Ao se aproximarem do carro, os policiais tomaram conhecimento que um dos ocupantes estava passando mal e com suspeita de infarto. Os familiares estavam com receio de não chegar a tempo no hospital.

Percebendo a urgência do caso e que o homem corria risco de vida, os PRFs providenciaram auxílio imediato e conduziram a vítima até o Hospital Regional de Eunápolis, onde recebeu atendimento dos profissionais de saúde.

Os familiares ficaram extremamente gratos com a atitude da equipe de policiais e agradeceram os cuidados dispensados na condução do ocorrido.

Você sabia?

Em 2022, a PRF na Bahia ajudou mais de 6.000 motoristas e usuários em dificuldades nas rodovias e estradas que cortam o estado. Foram atendimentos e auxílios nas mais diversas situações.

Essas ocorrências vão desde a simples ajuda ao usuário de uma troca de pneu na rodovia, ou auxílio a uma pane elétrica ou mecânica, ou algum outro imprevisto no veículo, orientações de trajeto, travessia de animais, como também envolve situações mais complexas como casos de incêndio ou até a de salvar a vida de uma pessoa ou até fazer um parto no posto.

Para isso, os policiais são capacitados em técnicas de primeiros socorros e ágeis nos casos que necessitam de deslocamento rápido para uma unidade hospitalar.

Conte sempre com a PRF. E se precisar, dispomos do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.