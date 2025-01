PRF recupera dois veículos na BR 101 em Santo Antônio de Jesus

A Polícia Rodoviária Federal registrou, em um intervalo de apenas 2 horas, duas ocorrências criminais, na última quarta-feira (8), na BR-101, em Santo Antônio de Jesus.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 12h30, enquanto uma equipe da PRF realizava fiscalização em frente ao posto da PRF, no Km 265 da BR 101, em Santo Antônio de Jesus, quando abordou o veículo VW/Gol emplacado no estado de São Paulo. O veículo era conduzido por um homem de 37 anos.

Durante a fiscalização no veículo e com técnicas de análise criminal em fraude veicular, a equipe constatou indícios de adulteração em alguns elementos identificadores do veículo e descobriu um registro de roubo, configurando o crime do art. 180 do Código Penal.

Em seguida, o condutor que reside em Gandu foi preso em flagrante delito e apresentado à autoridade da Polícia Judiciária, para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante.

Já por volta das 14h50, os policiais rodoviários federais recuperaram um VW/Polo, com queixa de apropriação indébita. Tudo começou após abordagem ao veículo e durante a fiscalização, os agentes descobriram que o Polo placas de Salvador tinha nos sistemas ocorrência criminal.

O condutor afirmou que o carro pertence ao tio dele e que no momento da abordagem, estava em deslocamento para levar parente em consulta médica. Acrescentou ainda desconhecer qualquer irregularidade.

Diante das informações obtidas pela Polícia, o motorista foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil para continuidade dos procedimentos legais, pelo crime de apropriação indébita (art. 168) do Código Penal.