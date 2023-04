PRF registra 2,4 mil infrações e 48 acidentes durante feriado de Tiradentes na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou, às 23h59 deste domingo (23), a Operação Tiradentes realizada nas rodovias federais que cortam a Bahia. Iniciada na última quinta-feira (20), a PRF intensificou o policiamento com ações direcionadas à fiscalização e ao combate à criminalidade em pontos críticos do estado.

Durante os quatro dias da operação, percebeu-se um movimento maior nas rodovias. Neste feriado prolongado, as atividades desenvolvidas pela instituição foram focadas principalmente os relacionados as condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, controle de velocidade, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, condições de conservação dos veículos, ao transporte de carga, trânsito irregular de motocicletas e abordagens a ônibus de viagens.

Apesar de todo o trabalho educativo, muitas pessoas se arriscaram e colocaram a vida de outras pessoas também em risco. Nestes quatro dias de atividades a PRF emitiu 2.393 notificações referentes a infrações diversas.

Foram fiscalizados um total de 4.872 veículos e 5.895 pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado.

De 20/04 a 23/04, 443 motoristas foram autuados por efetuarem algum tipo de ultrapassagem proibida, representando quase cinco flagrantes por hora de operação. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

Durante as abordagens, foram realizados 3.247 testes com etilômetro (aparelho utilizado para aferir a quantidade de álcool ingerido pelo condutor, conhecido popularmente como bafômetro), o que resultou no flagrante de 77 condutores autuados por alcoolemia ao volante nas modalidades constatação e recusa. 04 deles foram presos por embriaguez ao volante.

O uso dos equipamentos de segurança obrigatórios também estiveram no foco das fiscalizações. A PRF também emitiu 25 autos de infração para motociclistas ou passageiro sem capacete. Perigo também geraram os 13 motoristas que usavam o celular enquanto dirigiam, o que gera distração e risco de acidentes. Obrigatório não só para o motorista, mas também para todos os ocupantes do veículo, o cinto de segurança, ou melhor, o não uso dele gerou mais de 125 autuações. Quando o alvo das fiscalizações foi a criança sem cadeirinha, 22 autos foram emitidos.

No total, 128 veículos foram recolhidos ao pátio da PRF, por diferentes irregularidades seja na documentação, ou no estado de conservação e até ausência equipamentos obrigatório.

Os policiais prestaram ainda auxílio a 73 motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em acidentes sem vítimas durante a viagem. Além disso, as equipes reduziram os riscos de acidentes ao retirarem das rodovias 132 animais que estavam soltos.

Foram também retiradas de circulação 205 toneladas de excesso de peso das rodovias. Já, 44 profissionais do volante foram flagrados desrespeitando a Lei do Descanso.

Acidentes, feridos e óbitos

Este ano, durante os quatro dias da Operação Tiradentes, a PRF na Bahia registrou uma redução de 46% no número de mortes, 13 em 2022 contra 7 este ano. Já os acidentes graves, quando resultam em, pelo menos, um óbito ou ferido gravemente tiveram uma queda de 40%. Em 2022 foram registrados 22 acidentes deste tipo, e este ano foram contabilizados 13 acidentes graves.

Operação Tiradentes 2023 – Período: 20 a 23/04 2022 – Período: 21 a 24/04 Acidentes totais 48 46 Acidentes graves 13 22 Óbitos 7 13

Os óbitos foram registrados em trechos dos municípios de Alagoinhas (BR 101); Camacan (BR 101); Feira de Santana (BRs 101 e 116); Capim Grosso (BR 324) e Barreiras (BR 135).

Os números de 2023 são preliminares e ainda podem sofrer alterações.

Enfrentamento a criminalidade

Apesar de concentrar suas forças na segurança viária e nos trabalhos de prevenção no trânsito, o enfrentamento ao crime não foi deixado de lado. As duas vertentes não estão dissociadas. Longe disso. A intensificação na fiscalização de trânsito durante o feriado fez com que a PRF obtivesse bons números no combate à criminalidade.

Durante os quatro dias da operação, vale destacar a recuperação de 06 veículos provenientes de roubo, furto, adulteração, clonagem ou de apropriação indébita. 18 pessoas foram detidas por crimes diversos. As abordagens resultaram ainda na apreensão de 02 quilos de cocaína e 130 comprimidos de anfetaminas. Já no combate aos crimes ambientais, ocorreu o resgate de 18 aves silvestres.