PRF tem novos superintendentes regionais. Veja lista

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (13/3) traz os nomes dos superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 20 estados e mais o Distrito Federal. As nomeações são assinadas por Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Confira os nomes:

Tocantins: Alonso Mata TrindadeAcre: Liege Lorenzett VieiraDistrito Federal: Igor de Carvalho RamosMinas Gerais: Fabio Henrique Silva JardimPiauí: Bruno Ribeiro DiasRondônia: Luciana da Silva AlvesPará: Cassiano Hilário Ribeiro FilhoSanta Catarina: Manoel Fernandes BitencourtGoiás: Tiago de Almeida QueirozSergipe: Vladimir Cardoso HilárioParaná: Fernando Cesar Borba de OliveiraSão Paulo: Edson José Almeida JúniorRio de Janeiro: Vitor Almada da CostaMato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro BuenoRoraima: Marcelo Aguiar da SilvaPernambuco: Alexandre Rodrigues da SilvaParaíba: Pedro Ivo Nogueira LoureiroMaranhão: Francinácio Morais MedeirosRio Grande do Norte: Péricles Venancio dos SantosBahia: Vagner Gomes da SilvaRio Grande do Sul: Anderson Nunes dos SantosChecagem de nomes na PRFNo dia 19 de janeiro deste ano, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu mudanças gigantescas no comando da Polícia Federal e da PRF. No primeiro caso, trocando 18 superintendentes regionais saíram. Já na PRF, as alterações foram maiores: 26 superintendentes perderam o cargo.

Segundo a coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, a demora na nomeação da PRF veio por causa da checagem se há possibilidade de se colocar na função um bolsonarista. Os nomes aguardam aprovação da Casa Civil, responsável pela checagem do currículo dos nomeados pelo governo e de suas eventuais afiliações político-partidárias.

Ainda há diversas nomeações para coordenadorias da PRF, além de exonerações.

Confira a publicação completa:

PRF no DOU by Metropoles on Scribd

PRF “maculada”Em 8 de feveireiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deu posse ao novo diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. E a questão ideológica foi colocada no discurso do novo chefe.

“Nos últimos anos, atos isolados — alguns que eu considero abomináveis — lançaram sobre a PRF o véu da desconfiança. A reputação lapidada ao longo de décadas, de repente, viu-se atingida e maculada”, disse Oliveira, que afirmou que a corporação precisa resgatar sua essência.

“Por isso, relembrando Luther King, a PRF se defronta com a feroz urgência do agora; precisamos fazer o que fazemos de melhor e resgatar nossa essência de polícia cidadã.”