Primeira congressista trans dos EUA será impedida de usar o banheiro feminino

A primeira mulher trans eleita para um assento no Congresso dos Estados Unidos, Sarah McBride, do partido democrata, será impedida de utilizar o banheiro feminino da Câmara dos Representantes do país. A decisão foi tomada pelo presidente da Casa, o republicano Mike Johnson, no dia destinado a homenagear pessoas trans vítimas de intolerância.

A decisão foi tomada após pressão da deputada republicana Nancy Mace, que apresentou uma resolução para banir mulheres trans de frequentar banheiros e vestiários do Capitólio. Johnson, no entanto, se adiantou e anunciou a sua decisão, visando encerrar a polêmica. “As mulheres merecem espaços só para mulheres. E não somos ‘antininguém’, somos pró-mulheres”, afirmou.

Marjorie Taylor Greene, deputada eleita pela Geórgia, ameaçou partir para a violência física caso flagrasse uma mulher trans no banheiro feminino. Já Mace, eleita pela Carolina do Sul, afirmou: “Ele é um homem. Ele é um macho biológico, então não tem permissão para usar nossos banheiros femininos, nossa academia femininas, nossos vestiários femininos e nossos espaços que são especificados para mulheres”.