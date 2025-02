Primeira contaminação por chumbo da história aconteceu há 5 mil anos

A destruição da natureza não é algo exclusivo da modernidade. Um novo trabalho realizado por pesquisadores da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, revelou que as primeiras contaminações por chumbo causadas por humanos aconteceram na antiguidade.

A equipe coletou núcleos de sedimentos no mar Egeu e nas regiões costeiras da Grécia e determinou que isso aconteceu há cerca de 5.200 anos, muito antes do que se pensava. A descoberta ajuda a entender mais sobre como era a vida no passado.

Contaminação é muito mais antiga do que se imaginava

Durante o trabalho, foram coletados 14 núcleos sedimentares no leito do Mar Egeu, bem como na costa grega.

Segundo os pesquisadores, a evidência mais antiga de contaminação ambiental humana por chumbo veio de um pântano de turfas.

A amostra data de 5.200 anos atrás, cerca de 1.200 anos antes da antiga recordista.

A descoberta foi descrita em estudo publicado na revista Nature Communications Earth & Environment.

Conquista romana da região trouxe mudanças nas atividades econômicas

Além de resíduos de chumbo, os pesquisadores da Universidade de Heidelberg também encontraram vestígios de pólen. Isso dá algumas informações valiosas sobre o uso feito da terra durante o período da antiguidade.

Data coincide com a conquista da Grécia Helenística pelos romanos (Imagem: Vuk Kostic/Shutterstock)

Segundo os cientistas, as concentrações de chumbo aumentaram significativamente há 2.150 anos. Nesta mesma época, houve uma intensificação do desmatamento e o crescimento da agricultura, como revelam as amostras de pólen.

A data coincide com a conquista da Grécia Helenística pelos romanos, que passaram a usar os recursos da região e aumentaram a mineração de ouro, prata e outros metais. Eles ainda usaram a madeira local para extrair e derreter os minerais.

