Primeira Edição do Projeto EU AMO SAMBA, acontece na próxima quinta-feira (29), no Casarão do Firmino e o cantor André Renato recebe o Grupo Fundo de Quintal

Na próxima quinta feira, dia 29 de agosto , a partir das 17h, acontece a Primeira Edição do Projeto EU AMO SAMBA, idealizado pelo cantor e compositor André Renato e na estreia do projeto o artista terá a honra de receber o maior Grupo de todos os tempos que abriram as portas pro nosso Samba, GRUPO FUNDO DE QUINTAL . Ainda no evento será comemorado mais uma primavera de André Renato. Nos intervalos a DJ Nicolle Neumann animando a galera!

Os ingressos já estão à venda: https://www.sympla.com.br/evento/andre-renato-convida-fundo-de-quintal/2582071 . O Casarão do Firmino fica na Rua da Relação, 19, Lapa. Centro do Rio de Janeiro. A classificação é 18 anos. Mais informações: 21 99926-5295 .

Depois de fazer parte do grupo Do Jeito que eu Gosto, na década de 1990, hoje o cantor se dedica à sua carreira solo. André Renato já é veterano nas rodas de sambas e no inconsciente de muita gente, basta lembrar da música “Nosso Grito”, mais um grande sucesso gravado pelo grupo “Fundo de Quintal”, e lá se vão mais de 15 anos.

Pois é, André Renato exibe orgulhosamente, um catálogo com mais de 600 obras, nas vozes dos principais intérpretes nacionais. Com DNA no samba, é filho de um dos maiores sambistas brasileiros, Sereno, leia-se um dos fundadores do Cacique de Ramos e do Grupo Fundo de Quintal.

Com os baluartes do samba, é o escopo de grandes sucessos do Fundo de Quintal, com obras como “Nosso Grito”, “Vivo Pra Você”, “Só você”, “Escombros da Paixão”, “Mulher Valente”, “50 anos de Cacique”, entre outros. Com o grande amigo e parceiro Xande de Pilares faz sucesso com “Tem que Provar que Merece”

Fundo DE QUINTAL é a melhor tradução da frase: “Aconselho a você, que seja sambista também”. Parafraseando Dorival Caymmi, Quem não conhece o Fundo de Quintal, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. a verdade é que o Fundo de Quintal é o grupo de samba brasileira mais antigo em atividade até os dias de hoje.

Formado no Rio de Janeiro na década de 1970, surgiu a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, agremiação criada por Bira Presidente, Ubirany e Serena em 1961. De lá para cá, o Fundo de Quintal tornou-se uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode.

Em 2021, o grupo Fundo Quintal completou 45 anos de carreira. Além de muitas sambas e histórias que trazem na bagagem, para comemorar o aniversário, foi gravado a show de aniversário no Parque de Madureira, no dia 21 de novembro. Essa celebração contou com as participações especiais de Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Bom Gosto entre outros. A direção musical foi de André Renato, direção do DVD de Anselmo Troncoso, o Rei das lives, e a produção executiva e realização da X Entretenimento.

Generosidade musical é o segredo para a longevidade do grupo, todo sambista é um pouco Fundo de Quintal, afinal, são 45 anos de sucesso na Música Popular Brasileira. Não é à toa que o grupo é reconhecidamente o mais premiado e respeitado da história.

O grupo é, orgulhosamente, o berço de bambas como Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Guineta, Arlindo Cruz, Cleber Augusto, Maria Sérgio, Ronaldinho, Ubirany, entre vários outros nomes da música popular brasileira. Verdadeiros padrinhos das gerações de atuais e futuros sambistas. O tempero desta receita é a assinatura inconfundível do Fundo.

Na primeira batida do tantã, do repique de mão e do pandeiro, todo mundo já sabe que vai ouvir samba da mais alta qualidade. Na internet, o grupo se mantém muito bem com mais de 154 milhões de visualizações em seu canal do YouTube, além de mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Shopify. No palco, Bira Presidente, que além de exímio pandeirista, é dono absoluto do samba no pé, junto com Sereno, que além de cantor e compositor é o inventor do tantã. Ademir Batera, também conhecido como baterista Sorriso, Marcelo Alexandre e Junior Itaguaí, completam o Grupo Fundo de Quintal. Uma verdadeira união de sambistas, cada um com uma personalidade própria e independente que, juntos no palco, formam a principal referência do gênero. O samba comemora!

Sobre o Casarão do Firmino:

“Palácio do Samba”, como é popularmente conhecido, localizado no berço da boemia carioca, no bairro da Lapa, entre o Centro e a zona sul do Rio de Janeiro, o Casarão do Firmino é conhecido pelas tradicionais rodas de samba que reúnem grandes nomes do cenário musical, pessoas de todos os cantos do Rio de Janeiro, além de turistas brasileiros e estrangeiros.

O idealizador do Casarão é o empresário Carlos Firmino, de 42 anos, que dá nome ao espaço cultural, que ocupa uma área coberta e ampla, de fácil acesso, situada na efervescência cultural do Rio. O Casarão também é símbolo de resistência. Os eventos buscam resgatar a essência do samba, com entradas gratuitas ou colaborativas, em que cada frequentador contribui se quiser e com quanto puder. O principal objetivo é manter vivo o ritmo que mexe com pessoas do mundo inteiro.

“Amarra a marimba e espalha a fofoca!” O bordão já é uma marca. A expressão criada por Carlos Firmino para divulgar as atrações do Casarão, hoje, é repetida por artistas e frequentadores assíduos do espaço mais concorrido da boêmia Lapa. E não apenas a frase ganhou fama. A fila que se estende pela rua da Relação e toma a calçada da esquina, na Lavradio, reforça que o Palácio do Samba é ponto de encontro de cariocas e turistas.

Aliás, o local parece estar mesmo na moda. É cada vez mais comum encontrar no estacionamento decorado – são samambaias, lâmpadas, placas e pinturas que celebram orixás e homenageiam Nelson Mandela -, atores, atrizes, jornalistas, influenciadores digitais e grandes nomes do mundo do samba. Recentemente, Moacyr Luz, Xande de Pilares, Pique Novo, Sombrinha, Feyjão, Jorge Aragão passaram pela casa.

Vinny Santa Fé, Délcio Luiz, Gabriel da Muda, Nego Álvaro, Toninho Geraes e Serginho Meriti também estão sempre presentes e são sinônimo de sucesso de público. O grupo Arruda é outra atração que atrai fãs de todos os cantos da cidade, assim como o Pagode da Beta, potência dessa geração que não deixa o samba morrer.

SERVIÇO:

Primeira Edição do Projeto EU AMO SAMBA. O cantor e compositor André Renato convida o Grupo Fundo de Quintal. Nos intervalos tem a DJ Nicolle Neumann.

DATA: 29 de Agosto – Quinta-feira

LOCAL: Casarão do Firmino

ENDEREÇO: Rua da Relação, 19, na Lapa

Horário: A partir das 17h.

INGRESSOS ANTECIPADOS R$ 15,00 – https://www.sympla.com.br/evento/andre-renato-convida-fundo-de-quintal/2582071

Classificação: 18 anos

Mais informações: 21 99926-5295 .

Assessoria de Imprensa do evento: Enildo Viola