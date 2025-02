Primeira etapa do Campeonato Baiano de Surf acontece nesta semana

Nesta semana, 33 atletas, da Região Metropolitana de Salvador e da cidade Valença, no baixo Sul, vão disputar a primeira etapa do Campeonato Baiano de Surf 2025. Os surfistas das categorias de base, feminino, master e profissional viajarão para Itacaré, onde vão competir na Praia da Engenhoca entre os dias 6 e 9 de fevereiro.

A Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre), vai disponibilizar um ônibus para auxiliar nos deslocamentos dos atletas durante o período de viagens e dias de competição.

As pontuações obtidas no torneio serão válidas para o ranking baiano de 2025. A competição denominada de Marisol Surf Challenge abre a temporada do surf na Bahia com todas as categorias homologadas pela Federação Baiana de Surf (FBSurf). Além da premiação em dinheiro, os surfistas posicionados do 1º ao 4º lugar também vão receber troféus e kits.

Um destaque do campeonato é que parte do valor cobrado nas inscrições será destinado à compensação individual da emissão de carbono. Familiares, acompanhantes e espectadores também serão convidados a participar do movimento e realizar esta compensação de suas pegadas de carbono. Na pauta de sustentabilidade, os atletas serão nomeados como guardiões do clima.

Evento organizado pela FBSurf, com o apoio da Associação de Surf de Itacaré, da Sudesb e da Prefeitura de Itacaré, a competição que acontece na praia que é um dos principais destinos turísticos mais procurados foi batizada de Marisol Surf Challenge em homenagem à jovem, com o mesmo nome, de seis anos que frequenta a praia que é sede do torneio. O campeonato tem por objetivo fomentar a participação de novos atletas de todas as idades, principalmente os mais novos.