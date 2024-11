Primeira ‘Marvel Barbershop’ da América Latina desembarca em São Paulo pela Barbearia Corleone

A Barbearia Corleone, sinônimo de tradição e sofisticação no cuidado masculino, faz história ao lançar a primeira barbearia com temática Marvel da América Latina. Localizada no badalado cruzamento entre as avenidas Faria Lima e Cidade Jardim, em São Paulo, a Marvel Barbershop by Corleone abre suas portas no dia 13 de novembro, proporcionando uma experiência que vai muito além do corte de cabelo e barba.

Esse espaço inovador combina o universo Marvel com a essência da Corleone, unindo decoração temática, colecionáveis em tamanho real e até mesmo uma loja oficial Marvel Store by Dream, onde fãs encontram produtos licenciados da franquia. Além dos serviços tradicionais, a unidade estreia uma linha de produtos de fabricação própria que inclui desde shampoo e condicionador até óleo de barba e pós-barba, todos inspirados no universo de heróis.

WhatsApp

“Ao completar dez anos desde nossa primeira unidade, estamos prontos para expandir a marca Corleone, trazendo a força da Marvel para nossos clientes,” explica Bruno van Enck, fundador da Corleone. Ele menciona que, além de São Paulo, a expansão da marca focará em grandes centros comerciais nas capitais brasileiras, apostando em shoppings de alto movimento.

Com um design assinado pelo renomado escritório de arquitetura Superlimão, o espaço de 450m² conta com 18 cadeiras e capacidade para atender até 250 pessoas por dia. No cardápio de serviços, cortes e barba, disfarce de cabelos brancos, depilação e até massagem capilar. Tudo começa a partir de R$100, em um ambiente que mescla luxo e entretenimento.

Para a Head de Disney Consumer Products Brasil, Mara Ronchi, a primeira unidade Marvel Barbershop no Brasil é um presente para os fãs, oferecendo uma experiência de compra e serviço imersiva e diferenciada. Ela acrescenta que a inauguração será antecipada para o público da D23 Brasil, que poderá agendar cortes especiais.

Outro detalhe que reforça a sofisticação do espaço é o uniforme dos barbeiros, elaborado pelo alfaiate Vasco Vasconcellos, enquanto o design visual da unidade é assinado por Fernando Degrossi, destacando a marca Corleone em uma combinação única de elegância e cultura pop.

Com a marca já consolidada e cerca de 13 mil atendimentos mensais em outras unidades, a Corleone continua sua trajetória de sucesso, aliando atendimento de alta qualidade com a tradição e um toque inovador, agora reforçado por uma atmosfera repleta de heróis e vilões da Marvel.