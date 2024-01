Primeira-ministra de Bangladesh assume 5º mandato

Sheikh Hasina está no poder desde 2009; eleições foram marcadas por boicotes da oposição

Este é o 4º mandato consecutivo de Hasina, que já comandou o país de 1996 a 2001 Reprodução/Wikimedia Commons

PODER360 8.jan.2024 (segunda-feira) – 16h16



A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, foi eleita nesta 2ª feira (8.jan.2024) para seu 5ª mandato. A premiê está no poder desde 2009. Seu partido, a Liga Awami, conquistou 222 dos 300 assentos do Parlamento nas eleições gerais de domingo (7.jan).

Com baixa participação (40%), o pleito foi marcado por polêmicas e boicotes do principal partido de oposição do país, o Partido Nacionalista do Bangladesh. A legenda queria que as eleições fossem realizadas por uma entidade neutra, o que não foi feito. Então, pediram para que a população não participasse das votações.

Segundo a Reuters, depois da vitória, a premiê afirmou que o foco de seu mandato será a melhoria da economia e minimizou o boicote às eleições. Este é o 4º mandato consecutivo de Hasina, que já comandou o país de 1996 a 2001.

“Cada partido político tem o direito de tomar decisões, a ausência de um partido nas eleições não significa que a democracia esteja ausente”, disse Hasina.