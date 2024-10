Primeira quinzena de novembro deve ter chuva forte por quase todo Brasil

De acordo com a Paula Nobre da Jovem Pan, há três meses, a região nordeste não registra chuvas significativas, o que tem gerado preocupações entre os moradores e autoridades locais. Enquanto isso, outras regiões do país enfrentam um cenário completamente oposto, com chuvas intensas e frequentes. As precipitações estão concentradas principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com previsão de continuidade até a primeira quinzena de novembro. Capitais do Sudeste já superaram a média climatológica de precipitação para o mês de outubro, e a tendência é de que os temporais continuem nas próximas semanas.

No Centro-Oeste, a cidade de Cuiabá pode registrar até 200 mm de chuva até o fim de semana, enquanto a região Norte pode acumular até 130 mm. No Sul, o Rio Grande do Sul deve receber até 60 mm de precipitação. Em contraste, o Nordeste continua sem previsão de chuvas, especialmente no interior, o que agrava a situação de seca. Nesta quarta-feira (30), promete chuvas fortes em áreas do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e no norte de Mato Grosso, devido à atuação de vários sistemas meteorológicos.

A previsão para o Sul do Brasil indica umidade elevada, com chuvas de moderada a forte intensidade no leste do Paraná e de Santa Catarina. Em São Paulo, a temperatura máxima prevista é de 26 °C, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, as máximas devem atingir 28 °C, enquanto Cuiabá pode chegar a 32 °C, com alerta para chuvas fortes.

Publicado por Luisa Cardoso