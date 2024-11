Primeira Temporada off Broadway de “Super Hero” no Rio de Janeiro é sucesso de público

A qualidade do cenário e o talento dos jovens atores da montagem carioca foram os pontos fortes dessa primeira temporada de “Superhero” no Brasil.

O sucesso da Broadway que fala do ressignificado da existência humana é o ponto de partida de uma história que emociona o público e exige uma entrega total do elenco.

Um dos personagens mais emblemáticos é Simon, um adolescente apaixonado por quadrinhos e super-heróis que vive uma crise pessoal após a perda de um ente querido e, em meio a uma turbulência emocional, se vê questionando sua própria identidade e o que realmente significa ser um herói.

Na temporada carioca que terminou nesse fim de semana, o ator Vitor Vaimberg interpretou Simon e destaca a profundidade do texto que exige muitas nuances.

“Super Hero aborda temas universais como família, coragem, superação e amor, apresentando personagens fortes em uma montanha-russa de emoções. E isso exige um comprometimento enorme do ator “, explica Vitor.

O jovem talento absorveu bem a carga dramática do personagem e foi um dos destaques dessa que foi a primeira temporada off Broadway de “Super Hero ” no Brasil.

” Através de analogias com personagens de quadrinhos, Simon aprende a confrontar suas emoções e a descobrir mais sobre si mesmo. É um personagem forte e que me exigiu muito como ator”, destaca.

Vitor Vaimberg tem apenas 16 anos, mas no palco se transforma num gigante amparado pela experiência acumulada pela participação em grandes espetáculos do teatro musical, tendo participado de recentes montagens, como Grease e Escola do Rock. “Eu me dedico muito a cada personagem que interpreto e sempre estou pronto para apreender e enfrentar novos desafios”.

O resultado dessa entrega aparece no palco com uma atuação que arrancou aplausos da plateia que lotou o Teatro Fashion Mall, na Zona Sul do Rio.

O ator conta que Simon já está na galeria dos grandes personagens que interpretou até hoje e sempre vai lembrar dele com carinho, “de cada personagem eu levo um ensinamento para a vida. Simon me ajudou a ter uma consciência maior do que represento como ator e a importância do meu trabalho para as pessoas”, finaliza.

Vitor Vaimberg iniciou a carreira de ator aos 8 anos na peça “A Arca dos Bichos”, com direção de Renata Maia. De lá para cá já protagonizou inúmeros musicais.

Ele está na Escola de Artes Wolf Maia, onde já fez várias apresentações. Vitor também recentemente fez um curso de direção em Nova York, um passo importante para sua carreira de ator e cantor.

