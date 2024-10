Primeira unidade móvel de ambulância para AVC no mundo é lançada no Oriente Médio

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) apresentou a primeira Unidade Móvel de Ambulância dedicada ao tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC) na região do Oriente Médio e Norte da África. Essa nova unidade traz tecnologia médica de ponta, permitindo que os profissionais de saúde ofereçam atendimento imediato aos pacientes durante o transporte, o que pode aumentar consideravelmente as chances de recuperação. Com o objetivo de otimizar os resultados no tratamento de AVC, a unidade móvel é ativada assim que a Autoridade da Cruz Vermelha Saudita recebe notificações sobre sintomas relacionados, como fraqueza em um dos braços, assimetria facial ou dificuldades na fala. A equipe que atua na ambulância é composta por um neurologista vascular, um enfermeiro especializado em cuidados críticos, um paramédico e um técnico em tomografia, que realizam diagnósticos e intervenções no local.

A iniciativa do KFSHRC é um passo importante para acelerar a prestação de cuidados essenciais durante a primeira hora, que é crucial após o início dos sintomas de AVC. Essa abordagem visa não apenas melhorar a qualidade do atendimento, mas também aumentar as taxas de sobrevivência dos pacientes que sofrem esse tipo de emergência médica. O KFSHRC se destaca no cenário global, sendo classificado como o melhor hospital do Oriente Médio e África, além de ocupar a 20ª posição entre os 250 principais Centros Médicos Acadêmicos do mundo, conforme o ranking de 2024 da Brand Finance. O hospital também foi reconhecido como um dos melhores do mundo e figura na lista dos hospitais mais inteligentes de 2025, segundo a revista Newsweek.

