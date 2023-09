Primeiro Campeonato Sul-Americano de Esports será realizado em São Paulo

O Brasil sediará a primeira edição do Campeonato Sul-Americano de Esports. A competição virtual será realizada no dia 2 de novembro, durante a semana do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo, e será disputada no iRacing utilizando o carro FIA F4.

O Campeonato Sul-Americano de Esports é uma iniciativa da brasileira Fabiana Ecclestone, vice-presidente de Esportes da FIA para a América do Sul, e suas finais serão disputadas em São Paulo, na Max Arena.

“Estamos muito entusiasmados em receber a final em São Paulo na Arena MAX durante a semana do Grande Prêmio do Brasil” destaca Fabiana. “O automobilismo virtual tem sido uma ótima ferramenta para levar o público jovem ao automobilismo. O esports tem crescido muito em número de participantes e também como negócio, atraindo novos públicos. É um dos canais que procuramos utilizar para atrair mais pessoas para o primeiro contacto com o automobilismo”, explica.

iRacing é uma das maiores e melhores plataformas virtuais de automobilismo e simulação do mundo. A plataforma também organiza mais de 100 competições virtuais anualmente e seus usuários ao redor do mundo podem competir em mais de 6.000 ligas ou eventos privados, em todos os tipos de categorias do automobilismo. Mais informações no link: https://www.fia.com/news/iracing-and-fia-join-forces-fia-f4-esports-regional-tour

Segundo Fabiana, a iniciativa visa integrar países sul-americanos e praticantes do Esport. “Estou muito feliz em oferecer à região este programa de desenvolvimento de novos talentos. O apoio da CBA através do presidente Giovanni Guerra e Vinicius Prado da MAX Arena, foi fundamental para a materialização deste evento”, destacou.

Cada confederação de automobilismo da América do Sul poderá escolher seus critérios para determinar os finalistas, dos quais serão 11 em São Paulo, presencialmente, para definir o campeão. O campeão assistirá ao GP paulista de Fórmula 1 no fim de semana diretamente de Interlagos. Na competição virtual, a primeira fase será online, de 29 de setembro a 5 de outubro, através do iRacing.