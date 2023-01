Primeiro casal do BBB23? Web shippa a dupla Key Alves e Gustavo

O BBB23 mal começou, mas o público já está shippando uma das duplas. Gustavo Bendetti, que está “grudado” a Key Alves, fez algumas investidas na jogadora de vôlei e brincou bastante com o fato dos dois serem obrigados a dormirem juntos. Apesar de, em um primeiro momento, a Camarote parecer desconfortável, os dois passaram a dar muitas risadas.

Na internet, muitas pessoas já estão torcendo para que os dois formem o primeiro casal da casa mais vigiada do Brasil e apontaram que Key Alves ficou de olho quando o mato-grossense parou para se trocar. Durante a interação com Tadeu Schmidt, a jogadora de vôlei elogiou o companheiro: “Melhor pessoa”. Confira algumas reações do Twitter.

Key-Alves-Gustavo-BBB23-1

Reação da Web com a dupla Key Alves e Gustavo Reprodução/Twitter

Cezar Black quebrou a internet durante a estreia do BBB23. Isso porque, com inúmeras tatuagens espalhadas pelo corpo, o baiano escreveu Ai Preto, em referência à música de Bianca, Biel do Furduncinho e L7nnon no peito. Entre muitas brincadeiras, os usuários do Twitter aproveitaram para “tirar uma onda” com o enfermeiro.

O participante da Pipoca aproveitou a entrevista pré-BBB para mostrar a tatuagem, que foi um gancho para que a Globo colocasse a música para tocar. Dentro da casa, durante a apresentação, Cezar mostrou o registro e ganhou um sussurro de Tina, que relembrou a música. Confira.

AI PRETO!!!! #BBB23 pic.twitter.com/sVYpU322Pa

Já na internet, muitas pessoas passaram a zombar do baiano. “O cara tem uma tatuagem escrito ‘AI PRETO’ aqui acabou pra mim”, escreveu um usuário. “Cezar simplesmente tem tatuado AÍ PRETO no peito, mano”, disse outro.