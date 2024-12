Primeiro lançamento da Apple para 2025 pode ser um novo iPad

O primeiro lançamento da Apple para 2025 pode ser uma aguardada atualização para a linha de iPads básicos. De acordo com o site 9to5Mac, o novo modelo pode ser lançado já com o iPadOS 18.3, versão do sistema operacional que começou a ser testada recentemente pela empresa.

O novo tablet, que deve ser o iPad 11, seria equipado com o modem próprio da Apple para conexões Wi-Fi e 5G, uma mudança significativa em relação aos modelos anteriores.

Embora a Apple tenha trabalhado em uma versão atualizada do iPad com o chip A10, presente nos iPads 10 lançados em 2022, a expectativa é que o novo dispositivo venha com um processador mais recente, compatível com os recursos de inteligência artificial da Apple.

Com a linha de iPads básicos lançada em 2022, é provável que a Apple atualize essa categoria de dispositivos ao longo de 2025. De acordo com Mark Gurman, jornalista da Bloomberg, os novos modelos devem ser apresentados em algum momento a partir de março de 2025. Nesse mesmo evento, a Apple pode anunciar ainda novos iPads Air e o iPhone SE 4.

(Imagem: DenPhotos/Shutterstock)

O iPadOS 18.3, atualmente em fase de testes para desenvolvedores, não apresenta grandes mudanças. A principal novidade é a adição de suporte para robôs aspiradores no aplicativo Apple Home, ampliando a integração com dispositivos domésticos inteligentes.

