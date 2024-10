O recente escândalo envolvendo as pastoras Luana e Naiane Câmara, esposas dos herdeiros do pastor Samuel Cãmara, se tornou um dos assuntos mais comentados nos bastidores do mundo gospel.

Tudo começou quando Luana, durante uma conversa privada com uma seguidora no Instagram, revelou que sua concunhada Naiane havia cometido adultério. A revelação ganhou grande repercussão, especialmente porque ambas são figuras bem relacionadas e influentes dentro do meio evangélico.

O Fuxico Gospel apurou que o primeiro marido de Naiane, mencionado por Luana como a vítima do suposto adultério, chama-se Eduardo Valadão. Na época em que o casal ainda estava junto, ambos moravam em Boston, nos Estados Unidos. Após o fim do casamento, Eduardo se mudou para a Flórida, onde se casou novamente.

Por respeito à sua nova vida, optamos por não divulgar fotos ou informações adicionais sobre ele. Apesar de carregar o sobrenome Valadão, não há nenhuma ligação confirmada com a famosa família Valadão da Igreja Batista da Lagoinha.

Recentemente, Naiane fez um desabafo forte em suas redes sociais, abordando questões pessoais. Para mais detalhes, publicamos um vídeo sobre o assunto.

Assista agora e fique por dentro dessa polêmica que agita o cenário gospel.

The post Primeiro marido da pastora Naiane é Valadão e mora na Flórida appeared first on Fuxico Gospel.