Primeiro-ministro do Canadá deve renunciar à liderança do Partido Liberal

Nos últimos dias, rumores sobre a possível renúncia do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, têm ganhado força, alimentados por fontes próximas ao governo canadense. O que inicialmente parecia ser apenas especulação, agora se intensifica após a surpreendente renúncia da vice-primeira-ministra e ministra das Finanças, Christian Freeland. Freeland deixou seu cargo devido a divergências sobre o futuro econômico do país, o que gerou um clima de incerteza e instabilidade política. A pressão sobre Trudeau aumentou consideravelmente após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A perspectiva de um aumento nas tarifas sobre o Canadá e os comentários depreciativos de Trump nas redes sociais contribuíram para um ambiente político tenso. Essa situação tem afetado a popularidade de Trudeau, que já vinha em declínio, não apenas entre o público em geral, mas também dentro de seu próprio partido.

Uma maioria de parlamentares liberais, incluindo 51 membros da bancada de Ontário, manifestou publicamente a falta de apoio ao primeiro-ministro, pedindo sua renúncia. Esse movimento reflete um descontentamento crescente em várias regiões do país, e as pesquisas de opinião sugerem que, caso ocorram eleições antecipadas, o Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, poderia emergir como o grande vencedor.

A situação econômica do Canadá também está em jogo, com a moeda canadense sofrendo desvalorização em resposta aos recentes acontecimentos. Analistas preveem que a recuperação econômica será difícil, a menos que as ameaças de tarifas por parte dos Estados Unidos sejam retiradas.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA