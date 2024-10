Primeiro-ministro do Japão dissolve câmara baixa com intuito de marcar eleição parlamentar

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba dissolveu a câmara baixa do parlamento do Japão nesta quarta-feira (9) com o intuito de marcar uma eleição antecipada em 27 de outubro. Ishiba assumiu o cargo na semana passada, quando Fumio Kishida renunciou, após três anos liderando o Partido Liberal Democrata em meio a escândalos de corrupção. Com a eleição antecipada, Ishiba busca garantir a maioria da Casa de seu partido antes que o clima positivo desapareça. A decisão foi criticada por priorizar uma eleição, em vez de políticas, e permitir pouco debate. A oposição do Japão, no entanto, permanece fragmentada demais para tirar o Partido Liberal Democrata do poder. Ishiba anunciou seus planos para uma eleição antes mesmo de vencer a votação para a liderança do partido e se tornar primeiro-ministro. A expectativa é de que seu gabinete anuncie formalmente ainda hoje a data da eleição e o início da campanha, que começa na próxima terça-feira. O premiê e seu gabinete permanecerão no cargo até vencerem a eleição e serem renomeados.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo