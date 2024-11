Primeiro satélite feito de madeira é lançado para o Espaço

Foi lançado para o Espaço o LignoSat, um satélite feito de madeira desenvolvido por investigadores da Universidade de Quioto, no Japão.

Este satélite seguiu viagem a bordo da mais recente missão da SpaceX em direção à Estação Espacial Internacional, onde será lançado em órbita e ficará a uma distância de 400km da Terra.

O objetivo do LignoSat é demonstrar as capacidades da madeira enquanto material para ser usado no Espaço, com os investigadores argumentando que a destruição na reentrada na atmosfera terrestre é mais eficiente.

“Os satélites metálicos poderão ser proibidos no futuro”, afirmou o ex-astronauta Takao Doi à Reuters. “Se conseguirmos provar que o nosso primeiro satélite de madeira funciona, queremos apresentá-lo à SpaceX de Elon Musk”.

