Primeiro trailer de ‘Bridget Jones: Louca pelo Garoto’ é divulgado

Bridget Jones está de volta às telonas! A Universal Pictures acaba de liberar o primeiro trailer de “Bridget Jones: Louca pelo Garoto” (“Bridget Jones: Mad About the Boy”), o quarto filme da icônica franquia que conquistou o coração do público ao longo dos anos. Após o sucesso mundial de “O Diário de Bridget Jones” (2001), a personagem que se tornou sinônimo de comédia romântica retorna em um momento inesperado de sua vida.

Agora, quatro anos após a trágica perda de seu amado Mark Darcy (interpretado por Colin Firth), que morreu durante uma missão humanitária, Bridget (Renée Zellweger) encara a vida como mãe solo de dois filhos pequenos. Entre os desafios de conciliar maternidade e carreira, ela se vê, mais uma vez, contando com o apoio de seus amigos, incluindo o ex-namorado Daniel Cleaver (Hugh Grant), para atravessar essa nova fase.

O quarto capítulo da série promete mergulhar em um cenário de recomeços, tanto nos aspectos pessoais quanto profissionais da protagonista, com a leveza e o humor característicos da franquia. Dirigido por Michael Morris e com um roteiro escrito pela indicada ao BAFTA Helen Fielding, o filme também conta com a participação de grandes nomes do cinema, como Emma Thompson (vencedora do Oscar) e Chiwetel Ejiofor (indicado ao Oscar), elevando ainda mais as expectativas.

A comédia romântica, que já arrecadou mais de US$ 800 milhões ao redor do mundo, traz um elenco estelar e uma história que vai fazer os fãs se apaixonarem por Bridget novamente. “Bridget Jones: Louca pelo Garoto” tem estreia marcada para 13 de fevereiro de 2025, e promete trazer momentos de risos, emoção e, claro, os dilemas amorosos de Bridget.

Confira o trailer abaixo