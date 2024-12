Primo de Elmar Nascimento está entre presos em operação que apura desvio de emendas

Um dos 17 alvos de mandado de prisão preventiva da Operação Overcleam, deflagrada nesta terça-feira (10), foi preso em Campo Formoso, no Piemonte Norte do Itapicuru. Trata-se de Francisquinho Nascimento (União), vereador reeleito do município e primo do deputado federal Elmar Nascimento (União).

Segundo o UOL, Francisquinho Nascimento também foi secretário-executivo da prefeitura, comandada pelo irmão de Elmar, Elmo Nascimento (União) que foi reeleito neste ano. Além de Campo Formoso, o cumprimento dos mandados ocorrem em Salvador, Lauro de Freitas, Mata de São João [ambas na Região Metropolitana], Jequié e Itapetinga, no Sudoeste; e Wagner, na Chapada Diamantina. A operação ainda ocorre em São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Palmas (TO).

Conforme a Polícia Federal (PF), apenas neste ano, a organização criminosa é acusada de operar um esquema de desvio de emendas parlamentares via Departamento de Obras contra a Seca (DENOCS) na Bahia. Neste ano, o grupo é suspeito de movimentar em torno de R$ 1,4 bilhão, incluindo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos.

A Overcleam ainda cumpre 43 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 162,4 milhões, soma que seria oriunda dos crimes investigados, o que inclui aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo.

Em Salvador, policiais foram vistos na Mansão Adelaide, na região do Comércio. Oito servidores do órgão investigado foram afastados das funções.