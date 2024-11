Princesa Kate participa de primeiro evento público após concluir tratamento de quimioterapia

A princesa Kate Middleton, esposa do príncipe William e futura rainha consorte do Reino Unido, participou neste sábado (9) de uma cerimônia militar em Londres, a primeira após concluir o tratamento de quimioterapia contra o câncer em setembro. O evento, realizado no Royal Albert Hall, prestou homenagem aos soldados britânicos que perderam suas vidas em conflitos. Kate, ao lado de William e do rei Charles III, marcou presença em um ato oficial da monarquia, retomando seus compromissos públicos com esta aparição. Neste domingo (10), ela deverá participar de outra cerimônia no monumento de guerra oficial do Reino Unido, em memória aos combatentes britânicos.

Esta é a primeira vez neste ano que Kate assume compromissos públicos em dois dias consecutivos, sinalizando seu retorno gradual às atividades oficiais da realeza. A rainha Camilla, que está se recuperando de uma infecção pulmonar, não participará das cerimônias deste fim de semana, conforme comunicado do Palácio de Buckingham. Espera-se que ela retome suas funções públicas na próxima semana. Camilla e Charles, casados desde 2005, retornaram recentemente de uma viagem ao Pacífico, que incluiu visitas à Austrália e Samoa, com uma parada particular na Índia.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Dantas