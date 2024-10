Princesa Rajwa faz primeira aparição pública desde que foi mãe

A princesa Rajwa participou de seu primeiro evento público desde o nascimento de seu primeiro filho. Ela foi vista ao lado do marido, o príncipe Hussein, assistindo a uma partida de futebol.

O casal acompanhou o jogo entre Jordânia e Omã, que terminou com a vitória da Jordânia por 4 a 0, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Vale lembrar que Rajwa e Hussein se tornaram pais de Iman, que nasceu no dia 3 de agosto.

Confira as imagens a seguir.

???? Photos of His Highness Prince AlHussein bin Abdullah II, Crown Prince, and Her Highness Princess Rajwa Al Hussein.

️ Congrats pic.twitter.com/UNRsMXYqvp

— BroZz ?? (@gobrozzz) October 15, 2024