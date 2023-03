Princesinha do Pó é presa de novo 7 dias depois de ser detida em operação

Lorrane Santos da Rocha e o namorado, Pedro Henrique Fernandes da Silva Lima, foram presos na noite desta sexta-feira (10/3), próximos da Rodoviária do Plano Piloto, suspeitos de tráfico de drogas. Seria uma detenção comum se não fosse pelo fato de que denúncias chegaram à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) afirmando que mulheres detidas em uma operação no dia 3 de março estariam nas ruas novamente atuando no tráfico. E Lorrane, conhecida com o Princesinha do Pó, era uma delas.

Ela havia sido presa da operação Caminho das Pedras (anteriormente chamada Bad Nurse) no início do mês e depois liberada com tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, estava com o namorado supostamente traficando. Os policiais civis receberam as denúncias e seguiram com investigações de campo.

Eles seguiram Lorrane e Pedro, que saíram da Rodoviária do Plano Piloto, afugentados por um trabalho de prevenção da Polícia Militar no local, e foram para um shopping próximo. Notaram três negociações de drogas e, então, o casal notou a presença dos policiais.

A equipe de investigação prendeu os dois. Pedro ainda jogou pedras de crack que estavam em seu poder na rua. Uma parte caiu no asfalto e foi destruída pelos carros que passavam. Porém, uma certa quantidade ficou na calçada. De acordo com os policiais, era uma quantia bem maior que a porção usualmente encontrada com usuários no local.

Pedro tinha uma uma grande quantia de dinheiro, uma máquina de cartões e um celular. O suspeito disse que estava bebendo com Lorrane na região, tinha recebido o salário aquele dia, mas não deu o endereço exato do emprego. No celular dele, os policiais encontraram mensagens relacionadas ao tráfico.

Prisão sete dias antesLorrane havia sido presa sete dias antes durante a Operação Bad Nurse, depois chamada de Caminho das Pedras. Conhecida como Princesinha do Pó, ela embolsou cifras superiores a R$ 35 mil bancadas por benefícios como Bolsa Família, Auxílio Brasil, o antigo Auxílio Emergencial, além de programas locais, como o DF sem Miséria e o DF Social. Os valores pagos mensalmente compreendem os anos de 2020 e 2023.

De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, desde o início dos repasses, em 2020, a traficante abocanhou R$ 4.087 de Auxílio Brasil, R$ 9.618 do antigo Auxílio Emergencial e R$ 21.396 de Bolsa Família/Auxílio Brasil. Além da quantia que ultrapassa os R$ 35 mil transferida pelo governo federal, a traficante ainda é contemplada com repasses do GDF.

Veja imagens da princesinha do pó:

Princesinha do Pó foi presa em operação da PCDF

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Enfermeira do tráficoLorrane é filha de Suelene Santos Soares, a enfermeira do tráfico, também presa na Operação Bad Nurse. Segundo as apurações policiais, a profissional da saúde criou uma rede de vapores, responsáveis pela distribuição de drogas na região da Rodoviária do Plano. A maioria era moradores de rua e garotas de programa que vagam pelo SCS.

A mulher possui uma sala comercial, na área central, usada de apoio para a distribuição de crack. A filha da enfermeira, também suspeita de integrar o esquema criminoso, é outro alvo da operação.

Os investigadores descobriram uma artimanha da enfermeira do tráfico. Para fugir de olhares curiosos e, principalmente das viaturas da Polícia Militar que patrulham a região, a traficante costuma escalar as árvores e permanecer sentada durante horas nos galhos mais altos.

Há mais de 10 anos traficando na área central, a mulher costumava apenas fazer sons com a boca para chamar a atenção dos usuários ávidos por uma pedra.

Veja imagens da Operação Bad Nurse: