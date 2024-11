Principais causas da impotência e abordagens para tratamento

No passado, a disfunção erétil era muitas vezes vista como algo causado por ansiedade de desempenho ou algum tipo de bloqueio mental. Embora isso às vezes possa ser o caso, pesquisas médicas mais recentes sugerem que até 70% dos eventos são causados por condições físicas que restringem o fluxo sanguíneo. Há uma série de fontes físicas diretas desta questão sensível que muitos homens acham difícil de falar, mas, felizmente, a maioria é facilmente resolvida com medicação ou mudanças de estilo de vida. O primeiro passo é deixar de lado a vergonha e falar aberta e honestamente com um médico. Aproximadamente 50% dos homens lidaram com disfunção erétil, uma prevalência que aumenta com a idade, então nenhum médico ficará chocado ou vai ser julgador. Estima-se que 30 milhões de homens só nos EUA sofrem com isso.

Se você for ao médico com queixas de disfunção erétil, provavelmente descobrirá que a causa é algo gerenciável e tratável. Intrigado? Na galeria, descubra as causas mais comuns de impotência e o que fazer para resolver o problema.

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas