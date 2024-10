Príncipe William aproveita férias dos filhos para torcer pelo Aston Villa

O príncipe William tem aproveitado os últimos dias ao lado dos filhos, já que o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão em férias escolares de uma semana. Durante esse período, William tem se dedicado a passar mais tempo com as crianças e também a acompanhar de perto o futebol, especialmente o Aston Villa, clube pelo qual torce e que também conquistou o coração de George.

Recentemente, o Aston Villa alcançou um marco importante, sendo o primeiro time a vencer três partidas nesta temporada da Liga dos Campeões, superando o Bologna, o Bayern de Munique e o BSC Young Boys.

William fez questão de demonstrar seu apoio ao time, compartilhando uma mensagem em sua conta na rede social X, na qual destacou a conquista do clube e afirmou: “Claro que eu vi”. A publicação do príncipe de Gales deixou evidente sua empolgação com o desempenho do time do coração.

Publicação do príncipe William na rede social X © X – Prince and princess of Wales

