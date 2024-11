Príncipe William confessa que este foi o ano “mais difícil” da sua vida

O príncipe William admitiu que este “tem sido o ano mais difícil” da sua vida. Em uma entrevista que deu na África do Sul, onde aconteceu a cerimônia dos Earthshot Prize Awards, o herdeiro ao trono britânico abriu o coração sobre a luta da mulher, a princesa Kate, e do pai, o rei Charles III, contra o câncer.

“Tentar passar por tudo e manter as coisas em ordem tem sido realmente difícil”, confessou.

“Mas estou tão orgulhoso da minha mulher e do meu pai por lidarem com as coisas tão bem”, acrescentou, notando que o ano que passou, “de um ponto de vista pessoal”, foi “duro”.

Falando sobre a mulher, William garantiu que “está bem”.

Vale lembrar que Kate terminou os tratamentos de quimioterapia em setembro, conforme anunciou publicamente.

