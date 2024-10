Princípio de incêndio no STF assusta servidores e prédio é evacuado

O segundo andar do anexo 2 do prédio Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, foi atingido por um princípio de incêndio, nesta segunda-feira (21). O fogo assustou os servidores que trabalhavam na área próxima aos gabinetes e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo informações do G1, o prédio foi evacuado pelas escadas. O órgão informou que o fogo foi detectado por volta das 19h, “em uma das salas do segundo andar do anexo 2A do Supremo Tribunal Federal, que espalhou fumaça pelo andar e disparou o alarme de incêndio.”, disse o Tribunal, em nota.

“Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos. A origem do foco será investigado juntamente com o Corpo de Bombeiros. Não há registro de feridos até o momento”, escreveu o STF.