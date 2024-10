Priscila Fantin relembra “milagre” após conhecer o marido: “Me curei”

Priscila Fantin chocou a web ao relembrar um “milagre” quando conheceu o atual marido, Bruno Lopes, em 2018. Na ocasião, a atriz vivia um episódio traumático, logo após sair de um relacionamento abusivo. “Me curei”, disse.

“Eu não tinha mais vida, mais motivo. Eu não entendia para quê que eu estava viva. Eu acordava e falava: o que eu faço? Isso foi sempre entre uma personagem e outra, que eram períodos muito curtos, eu ficava sem saber o que fazer porque não tinha um roteiro para seguir”, contou.

Fantin prosseguiu: “Quando tive num maior período entre uma personagem e outra, eu fiquei realmente estagnada, dizendo: como é que liga a vida sem roteiro, sem personagens, sem ninguém falando como tinha que ser? Foi aí que tive a minha primeira crise de pânico. Fiquei com o corpo inteiro formigando. Não conseguia respirar”.

A Serena de Alma Gêmea, no ar em Vale à Pena Ver de Novo, na TV Globo, declarou que depois de conseguir tratar a depressão, se deparou com um outro problema de saúde:

“Depois de eu conseguir me desvencilhar desse relacionamento, foi bem difícil, eu levei cinco anos para isso, eu tive uma crise no ciático. Eu sentia uma dor no coração insuportável e fiquei sem andar, e minha perna esquerda parou, e nada funcionava, remédio, hospital, nada. Ali, eu meio que entendi que não tinha mais o que fazer”, lembrou.

Chorando, Priscila Fantin se emocionou ao comentar como o encontro com Lopes aconteceu. “É meio estranho (risos). Mas em me curei no dia que conheci o Bruno e na hora que a gente se beijou. Eu já tinha decidido ficar sozinha, queria me isolar. Aí uns amigos iam fotografar com o Bruno lá em casa”, seguiu.

A famosa encerrou a conversa ressaltando que Bruno Lopes foi seu pilar de sustentação na fase complicada. “Ali, no primeiro olhar, ele enxergou em mim a pessoa que eu não conhecia. Ele me viu. E na hora que a gente deu um beijo, a minha dor passou. E assim, com esse suporte, ele foi essa força”, finalizou em bate-papo para o canal da psicóloga Pâmela Magalhães.