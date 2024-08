Priscila Fantin sobre abandono do filho: “Insisti por muito tempo”

Priscila Fantin revelou, durante entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, que o ex-namorado, Renan Abreu, abandonou o filho Romeo, de 13 anos. Após a repercussão do caso, a atriz foi às redes sociais dar mais detalhes sobre o assunto e desabafou.

“Reafirmo que insisti por muito tempo pelos encontros e alguns chegaram sim a acontecer. Porém, o processo judicial foi complicado e perdurou por muitos anos”, descreveu, pelos Stories.

1 de 6

Priscila Fantin desabafa após revelar que ex abandonou o filho

Reprodução/Instagram

2 de 6

Priscila Fantin

Globo/ João Miguel Júnior

3 de 6

Priscila Fantin (Foto: Globo/João Miguel Junior)

4 de 6

Priscila Fantin com seu filho Romeu, de 7 anos, fruto do casamento com Renan Abreu

Reprodução/Instagram

5 de 6

Priscila Fantin

Reprodução/Instagram

6 de 6

Priscila Fantin

AGNEWS

Por fim, ela contou que não tem interesse em falar mais sobre o assunto. “Em respeito ao segredo de justiça, a fim de preservar as partes e principalmente o Romeo. Lutei muito para que não houvesse mais sofrimento para ele. Hoje ele é feliz, tem um pai amoroso e responsável, então preferimos não mais lembrar dos momentos difíceis. Agradeço a compreensão e o carinho”, encerrou.

Priscila Fantin revela que o filho foi abandonado pelo pai aos 5 anos Priscila Fantin quebrou o silêncio e falou sobre o abandono paterno do filho, Romeo Fantin. No ar em Alma Gêmea, na TV Globo, a atriz contou que o ex-marido, Renan Abreu, deixou de conviver com o menino quando ele tinha cinco anos. “Ele simplesmente sumiu”, disse durante conversa no podcast Mil e Uma Tretas.

“O Romeo via muita coisa acontecendo. Ele tinha cinco anos. Na verdade, criança sente tudo, e ele presenciou algumas coisas. Quando houve o veredito, a decisão, eu chamei o Romeo e expliquei para ele que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo”, relembrou.

Priscila continuou: “Ele ficava: ‘Vamos ligar para ele, vamos falar com ele’. Eu tentava ligar e ele não atendia. Depois de dias, ele falava assim: ‘Já sei, o celular dele deve ter quebrado’. E eu dizia: ‘Deve ter quebrado, deve ter perdido, deve ter mudado de número, algo assim’”.

A artista ainda detalhou que, numa ocasião, Renan passou pelo filho e, simplesmente, saiu sem conversar com ele. “O Romeo me contou, eu não sabia, mas ele disse: ‘Eu estava no condomínio com a Larissa [funcionária da casa], fazendo um piquenique, e ele passou de carro e disse: ‘Já volto’. E nunca mais apareceu. Faltou esse momento de sentar com a criança e explicar”, declarou.

Fantin detalhou que Romeo pensou que o genitor havia falecido, uma vez que não conseguia contatá-lo de forma nenhuma: “Chegou a um ponto em que ele começou a ficar preocupado, pensando que o pai tinha morrido, porque ele não conseguia entender o desaparecimento”.

Priscila Fantin encerrou o assunto pontuando que há males que vem para o bem. “Para mim, foi um grande alívio. Eu tive que tentar suprir as necessidades do Romeo. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. É realmente um assunto que eu prefiro guardar, porque envolve uma outra pessoa. Deixa como está”, concluiu.