Privatização da Sabesp deve ocorrer em 2024, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira, 13, que a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está prevista para 2024. “Acredito que é uma operação que pode transcorrer no ano que vem”, disse. No entanto, a assinatura do contrato com a IFC, agência do Banco Mundial, para estruturação da capitalização deve ocorrer até o fim deste mês. As informações foram divulgadas durante encontro com empresários. Na oportunidade, o governador comentou que serão avaliados todos os pontos de atenção durante o projeto de estudo, como por exemplo, de como serão prestados os serviços em áreas não rentáveis. Tarcísio também reforçou que, por se tratar de um projeto de grande porte, é necessário ter cautela com a operação. Conforme publicado pelo site da Jovem Pan no fim de fevereiro, o governo do Estado de São Paulo quer concluir a contratação de estudos para a privatização da Sabesp em março deste ano. De acordo com o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, os estudos devem ficar prontos ainda neste ano. A novidade até mexeu com as ações da Sabesp no mercado no fim do último mês. O modelo de privatização será definido a partir destes estudos contratados. No início do ano, Tarcísio de Freitas deixou bem claro a intenção de privatizar a Sabesp e inclusive considerou o modelo da Eletrobras como um bom caminho, uma espécie de capitalização. A Eletrobras foi privatizada em 2022 pelo Governo Federal por meio de uma oferta de ações que diluiu o controle da estatal na bolsa. O governo, que era acionista majoritário, permaneceu como um acionista significativo, no entanto papéis da empresa estão pulverizados no mercado.

