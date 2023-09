Problema técnico em Furnas causa apagão em regiões do Rio de Janeiro

Uma queda de energia foi registrada em diversos bairros das zonas sul e norte da capital carioca, na tarde deste sábado, 23. Bairros como Tijuca, Grajaú, Vila Isabel, Humaitá, Leblon, Jardim Botânico e Gávea ficaram sem energia elétrica em sua totalidade ou parcialmente. De acordo com a Light, distribuidora de energia elétrica no Rio de Janeiro, o problema foi causado por uma ocorrência na rede de Furnas, administrada pela Eletrobras. Os clientes ficaram cerca de 25 minutos sem energia até a empresa restabelecer a força após autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Em nota, a Eletrobras informou que o apagão se deu às 17h24, por causa de uma “contingência dupla com desligamento das linhas de transmissão de 500 kV Adrianópolis-Grajaú e Grajaú-Nova Iguaçu, afetando a Subestação Grajaú, da Eletrobras Furnas”. A subestação alimenta as regiões norte, sul e central da cidade do Rio de Janeiro. “A perda dupla levou à atuação de uma proteção sistêmica, desligando duas linhas de transmissão de 138 kV responsáveis pelo atendimento de parte da carga da cidade do Rio de Janeiro, produzindo um corte de carga de cerca de 350 MW”, explica o comunicado. A empresa ainda apura as causas da ocorrência.

Leia também

Ministério de Minas e Energia pede para Eletrobras suspender plano de demissões



Diretor da ONS diz que falha em equipamento causou apagão no dia 15 de agosto