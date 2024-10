Processo seletivo REDA para o DPT: Lista de Inscritos já disponível no Portal da SSP

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) da Bahia, disponibilizou a lista de candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Em caráter emergencial, as vagas serão preenchidas por meio do Regime Especial de Direitos Administrativos (REDA), reforçando a importância de profissionais para a segurança pública e o atendimento técnico qualificado em Salvador e no interior da Bahia.

Ao todo, são 166 vagas externas para cargas de nível médio e superior, distribuídas em áreas essenciais como auxiliar de necropsia, técnico administrativo, técnico em enfermagem, técnico em anatomia patológica, técnico em laboratório, técnico em segurança do trabalho, técnico em radiologia, fisioterapeuta, psicólogo, secretário executivo e assistente social.

Esse processo, regulamentado pelo Edital 004/2024, representa uma ação fundamental para o fortalecimento dos serviços prestados à população baiana. O DPT busca atender às demandas locais com profissionais capacitados, garantindo celeridade e eficiência.

A lista completa dos inscritos está disponível no site da SSP (ssp.ba.gov.br) e no portal do DPT (ba.gov.br/policiatecenica), proporcionando transparência e acesso facilitado a todos os interessados.