Procon-BA celebra Dia da Consciência Negra com debate sobre racismo nas relações de consumo

‘Racismo nas Relações de Consumo’ foi o tema da palestra realizada na segunda-feira (18), pelo Procon-BA (Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor), órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). A atividade, que reuniu várias turmas do curso de Direito do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), celebrou o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 de novembro.

O evento foi organizado pela Diretoria de Ações Educativas do Procon (DAE), com o objetivo de conscientizar e orientar o público universitário sobre as diversas formas de preconceito existentes nas relações de consumo e o modo de combatê-las.

“A palestra foi interessante, porque é algo que acabamos passando em nosso dia a dia, só que não reconhecemos por questão de já ser algo estruturado na sociedade. Não temos a ciência de que isso está sendo agravado nas nossas vidas”, ressaltou a estudante de direito Ana Clara Bispo, 18.