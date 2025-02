Procon fiscaliza possível aumento excessivo de combustível em Feira de Santana

A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon FSA) realizou uma ação de fiscalização em grandes redes de postos de combustíveis de Feira de Santana neste sábado (1º). O objetivo da operação foi verificar a transparência e a regularidade dos preços praticados pelos estabelecimentos, considerando a recente instabilidade no mercado de combustíveis.

Durante a ação, foram coletadas notas fiscais de combustíveis nos principais postos da cidade para verificar se os aumentos nos preços estavam dentro dos limites estabelecidos e se não havia práticas abusivas por parte dos postos.

O superintendente do Procon, Maurício Carvalho, ressaltou a importância da fiscalização para garantir os direitos dos consumidores. “Estamos em campo para defender o direito do consumidor. Diante de tantos anúncios de aumento de combustível, estamos recolhendo todas as notas fiscais para identificar se há vantagens excessivas nos preços aplicados. Nos próximos dias, vamos divulgar os resultados dessa fiscalização para que o consumidor tenha clareza sobre a situação”, afirmou.