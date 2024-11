Procon-SP multa Enel em R$ 13,3 milhões por apagões em outubro

O Procon-SP aplicou uma multa de R$ 13,3 milhões à Enel em razão de falhas no fornecimento de energia que resultaram em apagões em São Paulo, afetando mais de 3,1 milhões de consumidores no mês de outubro. Essa penalidade representa a terceira sanção imposta à empresa em um período de um ano, todas relacionadas a problemas no serviço prestado. No passado, a Enel já havia sido multada em duas ocasiões. A primeira penalidade, no valor de R$ 12,7 milhões, foi aplicada após um apagão que ocorreu em novembro do ano anterior.

Em março deste ano, a empresa recebeu uma nova multa, também de R$ 12,7 milhões, em decorrência de outro incidente de fornecimento. A empresa de energia se manifestou sobre a situação, afirmando que está comprometida em melhorar a qualidade do serviço oferecido aos seus clientes. A Enel destacou que está planejando investimentos significativos para evitar que problemas semelhantes ocorram no futuro.

