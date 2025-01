Procon-SP notifica Enel mais uma vez por falta de energia

A Enel foi notificada pelo Procon-SP devido a uma interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ocorrida no dia 7 de janeiro, que afetou cerca de 150 mil residências na capital paulista. Essa ação faz parte de um processo de fiscalização que pode levar a penalidades, incluindo multas. Desde novembro de 2023, a empresa já recebeu quatro notificações do órgão. O Procon-SP ressaltou que a falta de energia se torna uma constante a cada chuva, evidenciando a ausência de medidas eficazes por parte da Enel para mitigar os problemas e acelerar a recuperação do serviço.

“Há mais de um ano que a empresa alega que os problemas são causados por eventos climáticos severos, com ventos acima do esperado; e também há mais de um ano não se tem notícia de que alguma providência efetiva, seja de engenharia ou de operações, tenha sido tomada para, no mínimo, agilizar a retomada dos serviços”, disse, em nota, Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP.

Na notificação enviada à Enel, o Procon-SP exige informações detalhadas sobre quantos consumidores foram afetados, quais ações foram tomadas para restabelecer o fornecimento e qual é a política de compensação para aqueles que ficaram sem energia elétrica. A empresa tem um prazo de sete dias para apresentar uma resposta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias