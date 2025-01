Procon-SP solicita que empresas varejistas reponham produtos essenciais no Litoral Paulista por causa dos casos de virose

O Procon-SP fez um apelo às associações de empresas do setor varejista, incluindo alimentos, bebidas e medicamentos, para que incentivem suas associadas a aumentar a reposição de produtos no litoral paulista. Essa solicitação surge em resposta ao crescimento de casos de virose em Guarujá e em outras localidades da região, visando atender à demanda dos consumidores, especialmente com a chegada do verão. A entidade destacou a necessidade de evitar a escassez de itens essenciais e prevenir aumentos excessivos nos preços. Entre os produtos mais requisitados estão medicamentos, água mineral e bebidas isotônicas. O Procon-SP notificou associações como Apas, IDV, Abrafarma e Abad para que intensifiquem a disponibilidade desses itens.

Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP, enfatizou a relevância dessas ações preventivas para garantir que a população tenha acesso aos produtos necessários durante esse período crítico. A medida é uma resposta direta ao aumento da demanda, que tende a crescer com a alta de turistas na região. Em dezembro, Guarujá registrou um aumento significativo de 42% nas reclamações relacionadas a sintomas virais nos serviços de pronto-atendimento, totalizando mais de 2.064 atendimentos. Além disso, moradores e visitantes de cidades como Santos, Praia Grande e São Sebastião também têm relatado sintomas gastrointestinais, que incluem diarreia, vômitos e febre, reforçando a urgência das medidas solicitadas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA