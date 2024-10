Procura-se: polícia caça condenado a 16 anos que fugiu de hospital

As forças de segurança do Distrito Federal continuam a caçada por Hanierlison Costa Rabelo, de 34 anos, detento que fugiu da carceragem do Hospital da Região Leste (Paranoá), na madrugada do último domingo (13/10).

O preso protagonizou uma fuga cinematográfica, ao utilizar lençóis para fazer uma corda e fugir pela janela do último andar do hospital. Ele estava internado para tratamento de inflamação no braço esquerdo. O homem cumpria pena na Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), no Complexo Penitenciário da Papuda, mas estava internado na unidade de saúde desde 3 de outubro.

Condenado a 16 anos e 10 meses de prisão, o criminoso tem uma extensa ficha criminal, com crimes sexuais, vários roubos à mão armada e uma série de furtos. Com marcas de pelo menos três tiros espalhados pelo corpo, o foragido tem a tatuagens de uma mulher no dorso e de uma caveira, no braço esquerdo.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) confirmou a fuga do preso e disse investiga o caso. A Seape-DF pede que qualquer pessoa que tenha visto Hanierlison ou saiba de seu paradeiro entre em contato com a Polícia Penal do DF pelo telefone ou WhatsApp: (61) 99666-6000, com a Polícia Militar pelo número 190 ou com a Polícia Civil pelo 197. O sigilo é garantido.