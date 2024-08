Procurador de Justiça passa em farol vermelho na Zona Leste de SP, atinge motociclista e arrasta moto por 900 metros

Carlos Alberto Freitas, procurador de Justiça, foi parte de um acidente de trânsito no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo na noite desta quarta-feira (21). Ele furou um farol vermelho e acabou atingindo um motociclista de 28 anos, e deixou o local sem prestar socorro, arrastando a moto que ficou presa no para-choque traseiro do carro por mais 900 metros. Segundo o boletim de ocorrência, um homem que viu o acidente seguiu o promotor até a casa dele e jogou o carro contra o portão do condomínio. Um grupo de motociclistas que estava no local também seguiu o procurador e tentou agredi-lo

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O procurador disse a polícia que não tinha percebido que tinha atropelado o motoclista, que foi vítima de extorção recementemente em um sequestro, e por isso fugiu do local. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a apuração do caso ficara por conta da Procuradoria Geral de Justiça. Além disso, o Ministério Público abriu um procedimento interno conduzido pelo Setor De competências Originárias.